POL-EL: Bawinkel - Sachbeschädigungen auf Schulgelände

Twist (ots) - In der Nacht zu Montag ist es in der Ortschaft Twist zu einem Einbruch gekommen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten eines Verbrauchermarktes in der Straße "An der Wieke", gelangten jedoch nicht an Beute. Die Schadenshöhe beträgt etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen ...

