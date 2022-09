POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Wohnwagen beschädigt - Verursacher gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht ist es in der Iduna-Passage in Pinneberg zum Einbruch in eine Darthalle gekommen. Anwohner hörten um kurz nach 03:00 Uhr ein lautes Geräusch und sahen zwei Personen in Richtung Ottostraße davonlaufen. Polizeibeamte stellten daraufhin eine beschädigte Scheibe fest. Die Fahndung nach den Flüchtigen mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Bei den Tätern soll es sich ...

