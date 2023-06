LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rudolstadt (ots) - Am 02.06.2023, gegen 19.50 Uhr, befuhr der 22-jährige Fahrer mit seinem Krad die Landstraße 2391, aus Richtung Teichel kommend in Richtung Clöswitz. In einer Linkskurve kam er, aus bisher unbekannter Ursache, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Dabei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. ...

