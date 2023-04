POL-RE: Bottrop: Fußgängerin von E-Bike-Fahrer angefahren

Recklinghausen (ots) - Haltern am See Diebe waren in der Nacht von Montag auf Dienstag an der Rekumer Straße unterwegs. Sie hebelten eine Tür eines Schnellrestaurants auf und brachen im Inneren eine Spardose auf. Ob die Täter auch Beute machten, steht noch nicht fest. Hinweise auf die Unbekannten liegen bislang nicht vor. Recklinghausen Heute Morgen brachen Unbekannte um 04.30 Uhr in eine Bank am Kurfürstenwall ein ...

mehr