Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brandmeldeanlage und Ölspur Einsatz

Ennepetal (ots)

Am 20.04.2023 rückte die Feuerwehr Ennepetal am Morgen gegen 8:21 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage aus. Im Einsatz befanden sich 18 Feuerwehrangehörige. Grund der Auslösung war ein angebrannter Toast, somit konnte die Feuerwehr den Einsatz um 8:45 Uhr beenden. Um 10:46 Uhr rückte die Feuerwehr erneut aus. Diesmal zu einer Ölspur in der Goethestraße. Diese wurde von zwei Feuerwehrmännern mit dem Gerätewagen Gefahrgut beseitig. Der Einsatz endete um 11:25 Uhr.

