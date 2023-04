FW-EN: Verkehrsunfall und Person hinter Wohnungstür

Ennepetal (ots) - Am Samstag den 15.04.2023 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache um 12:37 Uhr zu einem First Responder Einsatz alarmiert. Der Patient wurde Rettungsdienstlich erstversorgt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 13:05 Uhr Am Abend musste das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache um 18:35 Uhr zu einer Ölspur im Waldbereich ausrücken. Vor Ort konnte ...

