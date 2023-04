Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Zwei Einsätze für die Feuerwehr

Ennepetal (ots)

Am Samstag den 15.04.2023 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache um 12:37 Uhr zu einem First Responder Einsatz alarmiert. Der Patient wurde Rettungsdienstlich erstversorgt und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 13:05 Uhr Am Abend musste das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache um 18:35 Uhr zu einer Ölspur im Waldbereich ausrücken. Vor Ort konnte eine Verunreinigung des Waldweges auf ca. 2 km Länge ausgemacht werden. Aufgrund der Örtlichen Gegebenheiten wurde der Gerätewagen Technik des Löschzug 1 Milspe / Altenvoerde zur Einsatzstelle beordert. Zeitgleich stellten die Kameraden den Grundschutz für die Stadt sicher. Die Ölspur wurde mit Bindemittel abgestumpft und wieder aufgenommen. Der Einsatz endete um 20:29 Uhr

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell