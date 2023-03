POL-OH: Fahrzeug in Vollbrand - Leichnam auf dem Fahrersitz vorgefunden

Fulda (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen 21-jährige Frau in Wohnhaus tödlich verletzt Neuhof. Am frühen Sonntagmorgen (26.03.), gegen 3 Uhr, wurde die Polizei wegen eines Randalierers zu einem Mehrfamilienhaus in die Gieseler Himmelsbergstraße alarmiert. Bei Eintreffen vor Ort fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung eine blutende und leblose Frau vor. ...

mehr