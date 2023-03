Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 21-jährige Frau in Wohnhaus tödlich verletzt

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Fulda und Polizeipräsidium Osthessen

21-jährige Frau in Wohnhaus tödlich verletzt

Neuhof. Am frühen Sonntagmorgen (26.03.), gegen 3 Uhr, wurde die Polizei wegen eines Randalierers zu einem Mehrfamilienhaus in die Gieseler Himmelsbergstraße alarmiert. Bei Eintreffen vor Ort fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung eine blutende und leblose Frau vor.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzte ein 26-jähriger Mann die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende 21-jährige Geschädigte tödlich. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort widerstandslos von der Polizei festgenommen werden und befindet sich nun im Polizeigewahrsam.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft Fulda eine Obduktion angeordnet, die im Laufe des heutigen Tages stattfinden wird.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda frühestens am morgigen Montag.

Dr. Christine Seban,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, Tel. 0661 / 924-2704

Dominik Möller,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher

