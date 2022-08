Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl in Fernbus - Festgenommener greift Polizisten an

Weil am Rhein (ots)

Vier Monate sollte ein Gesuchter in Haft, der am Freitagabend durch die Bundespolizei im Fernbus aus Italien festgenommen wurde. Um seiner Festnahme zu entgehen soll er versucht haben zu fliehen und dabei einen Polizeibeamten angegriffen haben. Der Mann wurde überwältig und befindet sich in Haft.

Am späten Freitagabend (29.07.2022) wurde ein Fernbus aus Italien, am Autobahnübergang Weil am Rhein, durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der stichprobenartigen Kontrolle durch die Beamten, wurde auch ein 48-jähriger deutscher Staatsangehöriger überprüft. Es stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Erschleichens von Leistungen war der Gesuchte im vergangenen Jahr zu einer 4-monatigen Haftstrafe verurteilt worden. Da er sich nicht zum Haftantritt stellte, schrieb ihn das Gericht zur Fahndung aus. Noch bevor die Handfesseln klickten, versuchte der Mann zu flüchten, indem er einem Beamten einen Faustschlag in dessen Gesicht versetzte. Der 48-Jährige wurde durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Danach wurde er zur Verbüßung der Haftstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Beamte musste ärztlich versorgt werden und konnte den Dienst nicht fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell