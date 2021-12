Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigshafen, Oppauer Straße/Bannwasserstraße (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am frühen Morgen des 23.12.2021 in Edigheim. Nach den bisherigen Ermittlungen übersah ein 92-jähriger PKW-Fahrer beim Linksabbiegen eine entgegenkommende 26-jährige PKW-Fahrerin. Durch die Kollision beider Fahrzeuge wurde die 26-Jährige leicht verletzt. Sie wurde in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 12.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme und die anschließenden Aufräumarbeiten führten zu leichten Beeinträchtigungen des morgendlichen Berufsverkehrs.

