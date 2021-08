Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Worms-Rheindürkheim In Worms-Rheindürkheim wurde im Lauf des gestrigen Tages, zwischen 07:00 und 16:00 Uhr, eine dunkelgraue Mercedes C-Klasse beschädigt. Das Auto war in der Hintergasse 26 ordnungsgemäß geparkt und wurde dem Spurenbild nach zu urteilen möglicherweise von einem LKW beschädigt, dessen Fahrer sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. An dem geparkten Wagen wurde die hintere Tür auf der Fahrerseite beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

