LPI-NDH: Erneut Katalysator gestohlen

In einer Heiligenstädter Werkstatt stellte ein Mitarbeiter an dem Auto des Geschädigten fest, dass der Katalysator abmontiert worden ist. Wann und wo der Diebstahl an dem Renault Megane stattgefunden hat bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund der Häufung der Diebstähle von Katalysatoren in Nordthüringen weißt die Polizei auf eine erhöhte Achtsamkeit gegenüber Personen, die sich auffällig an oder um abgestellten Fahrzeugen verhalten, hin. Betroffen sind sowohl zugelassene Fahrzeuge, die im Gebrach sind, wie auch ausgestellte Fahrzeuge an Autohäusern oder anderen Verkaufsstellen. Sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit Taschendiebstählen nimmt ihre örtliche Polizeidienststelle entgegen.

