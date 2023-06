Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier Einbrüche in Firmen- Zeugen gesucht

Triptis (ots)

In Triptis wurde am zurückliegenden Wochenende in insgesamt vier Firmen eingebrochen, sodass nun Zeugen gesucht werden. Im Bresselsholze sowie in der Straße der Deutschen Einheit drangen der/ die Unbekannten jeweils gewaltsam ins Gebäudeinnere ein und flüchteten anschließend zumeist mit Bargeld. Die genauen Umstände sowie die Höhe des jeweils abhandengekommenen Geldes werden aktuell durch die Kollegen der Saalfelder Kriminalpolizeiinspektion aufgearbeitet- Ermittler der Spurensicherung waren am Montagvormittag ebenfalls im Einsatz. Es werden dringen Zeugen gesucht, die Verdächtiges- mutmaßlich im Laufe des Samstages/ in der Nacht zu Sonntag- bemerkt haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 03672-417 1464 entgegen.

