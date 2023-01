POL-PPRP: Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots) - Am 26.01.2023 um 13:10 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie eine Fahrradfahrerin in der Bismarckstraße durch einen Sturz zwei geparkte Autos beschädigte. Danach entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort. Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: dunkle Haare, helle Mütze, schwarze Jacke, schwarze Handschuhe, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite, helle Schuhe. Es ...

