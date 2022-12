Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mißbrauch von Notrufen

Dingelstädt (ots)

Durch unbekannte Täter wurde am Freitag, dem 23.12.2022 gegen 10:16 Uhr am FRewemarkt in der Steinstraße in Dingelstädt der Feueralarm ausgelöst obwohl kein Notfall vorlag. Durch die Feuerwehr konnte vor Ort kein Brand festgestellt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell