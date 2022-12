Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 18-Jähriger fällt in Krankenhaus mit Schreckschusswaffe auf

Mühlhausen (ots)

Am 24.12.22 begab sich der junge Mann alleine in die Notaufnahme des Hufelandklinikums, um sich einer Behandlung zu unterziehen. Wegen psychischer Probleme sollte er im Verlauf dem ÖHK in Pfafferode überstellt werden. Kurz vor Antritt der Fahrt, händigte er dabei Rettungssanitätern eine Schreckschusspistole aus. Die deswegen herbeigerufenen Polizeibeamte stellten schnell fest, dass er hierfür keinen "kleinen Waffenschein" besaß. Die Pistole wurde sichergestellt. Eine Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen und seiner Person, ließen außerdem 35 Blanko- Rezepte zum Vorschein kommen, die der Heranwachsende in einem unbeobachteten Moment aus einem der Behandlungsräume stahl. Den schon als Rezeptfälscher bekannten jungen Mann erwartet nun ein neues Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Die Pistole wird der zuständigen Waffenbehörde übersandt.

