Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zahlreiche Schmierereien im Stadtkern

Sondershausen (ots)

Fast der gesamte Stadtkern von Sondershausen wurde in der vorletzten Nacht durch Graffitischmierer heimgesucht. Durch die Polizei wurde eine Vielzahl von Schmierereien im Innenstadtbereich, an den unterschiedlichsten Gebäuden, festgestellt. Die unbekannten Täter verwendeten hierzu diverse Farben und verschiedenste Beschriftungen und Sprüche. Durch die Einsatzkräfte konnten noch vor Ort Spuren gesichert werden. Alle Fälle aufzuarbeiten und einzuordnen ist nun Aufgabe der Beamten. Mögliche Täterhinweise durch Zeugen, können bei der Polizei in Sondershausen gemeldet werden.

