Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand mit zwei Schwerverletzten und einer leicht verletzten Person

Artern (ots)

Zu einem Brandfall mit tragischem Ausgang kam es heute Mittag in Artern. Dort wurde der Leitstelle der Brand einer Doppelhaushälfte gemeldet. Am Einsatzort stellten Feuerwehr und Polizei dann einen Zimmerbrand fest. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Jedoch wurden eine 66-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann durch Rauchgase schwer verletzt. Auch eine 87-jährige Frau erlitt durch das Einatmen der Gase leichte Verletzungen. Es handelte sich um die Bewohner des Hauses, die selbst versucht hatten das Feuer zu löschen. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Gebäude entstand ein Schaden von mindestens 15.000 Euro. Nun muss die Kriminalpolizei ermitteln wie es zu dem Brand in der Wohnung kam.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell