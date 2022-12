Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit verletzten Fahrer unter Alkohol

L1003 Rüstungen (ots)

Ein Verkehrsunfall sorgte gestern Abend auf der L1003 bei Rüstungen für den Einsatz der Polizei. Ein Pkw war von der Straße abgekommen und in den Straßengraben geraten. Der Fahrer galt als verletzt. All diese Dinge bestätigten sich als die Beamten vor Ort eintrafen. Allerdings bemerkten sie auch eine Alkoholisierung des Fahrers. Ein Wert konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrer durch einen Rettungswagen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

