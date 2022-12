LPI-NDH: Bewaffneter Tankstellenräuber überwältigt und festgenommen

Sondershausen (ots) - Ein stark betrunkener Fahrgast griff in der heutigen Nacht einen Taxifahrer im Bereich Sondershausen an. Gegen 2.00 Uhr wählte der Fahrer den Notruf der Polizei und bat um Hilfe. Ein Angreifer habe sich erst in seinem Taxi erbrochen und ihn anschließend angegriffen und angespuckt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte der Täter das Taxi bereits verlassen. Kurze Zeit später konnten die ...

