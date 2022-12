Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe - Zeugenaufruf

Leinefelde-Worbis (ots)

Am Dienstag den 20.12.2022 kam es in der Breitenbacher Straße in Worbis zwischen 18.00 Uhr und 18.30 Uhr zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde einem abgeparkten Kleintransporter Renault Traffic der linke Seitenspiegel abgefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle, ebenso wurden keine Personalien hinterlassen. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei Leinefelde hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Zeugenhinweise können der Polizei Leinefelde unter 03605- 5690 10 gemeldet werden.

