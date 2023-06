Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Meerbeck - Steinskulptur umgeworfen und zerstört

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Niedernwöhren sucht Zeugen einer Sachbeschädigung von vergangenem Wochenende in Meerbeck.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23 und 7 Uhr eine in einem Vorgarten an der Hauptstraße in Meerbeck aufgestellte, ca. 2m große weiße Steinskulptur umgeworfen und dadurch beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Niedernwöhren unter 05721/980710 entgegen.

