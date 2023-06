Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - Motorradfahrer lebensbedrohlich verletzt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Samstagnachmittag, den 10.06.2023, gegen kurz nach 3 Uhr ereignete sich an der B215 zwischen Eystrup und Hassel außerhalb geschlossener Ortschaften ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer lebensbedrohlich und drei weitere Personen leicht verletzt wurden.

Laut Zeugenaussagen soll ein 38-jähriger Nienburger mit seinem Motorrad die B215 von Eystrup in Richtung Hassel befahren und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit eine größere Fahrzeugkolonne überholt haben. In Höhe der Straße "Zur Weser" solle dieser dann mit einem nach links in die Straße "Zur Weser" abbiegenden Dacia kollidiert sein.

Der 38-Jährige wurde mit dem Motorrad ca. 100m weiter geschleudert und schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die drei Insassinnen (44, 15 und 12 J., Gandesbergen) des PKW erlitten leichte Verletzungen und wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Motorrad und der PKW wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzten war die B 215 im Unfallbereich für ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

