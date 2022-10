Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau-Erzingen: Unbekannter versucht, Einkaufsmarkt zu überfallen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 24.10.2022, gegen 21:00 Uhr, soll ein unbekannter maskierter Mann versucht haben, einen Einkaufsmarkt am Güterbahnhof in Klettgau-Erzingen zu überfallen. Der Tatverdächtige habe kurz vor Ladenschluss den Markt betreten. Er soll eine Kassiererin mit einer echt aussehenden Waffe bedroht und die Herausgabe von Geld verlangt haben. Auf dem Weg ins Büro soll der Tatverdächtige plötzlich von seinem Vorhaben abgelassen und zu Fuß geflüchtet sein. Der Tatverdächtige soll ca. 175 cm groß und ca. 50 bis 55 Jahre alt gewesen sein. Er soll eine normale Statur, blonde Barthaare sowie blonde Augenbrauen haben und akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Er soll eine Art Militärmütze, eine schwarze Maske, eine schwarze Stoffhose und einen beigen Parka getragen haben. Einen großen Rucksack soll der Tatverdächtige ebenfalls getragen haben. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen hat die weiteren Ermittlungen übernommen (Kontakt 07741 8316-0). Wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben? Wem ist eine Person rund um den Einkaufsmarkt beim Bahnhof vor oder nach Ladenschluss aufgefallen?

