POL-NI: Lüdersfeld - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L 445

Rinteln (ots) - (ps) Am Samstagabend, 10.06.2023, zwischen 20:00 und 23:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Konrad-Adenauer-Str. in Rinteln durch mindestens eine unbekannte Person zu einer Sachbeschädigung am Außenbereich des dortigen Imbisswagens. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751-96460 in Verbindung ...

