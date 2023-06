Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter mittels Schloss gesichert und trotzdem entwendet

Uchte (ots)

(BOD) Bislang unbekannte Täter nutzen am Samstag den 10.06.2023 die Zeit in der die Geschädigte einkaufen gewesen ist und entwendet ihren zuvor beim LIDL-Markt in Uchte abgestellten E-Scooter. Trotz einer Sicherung und Befestigung an dem dortigen Fahrradständer war der E-Scooter gegen 10:15 Uhr nicht mehr aufzufinden. Es handelt sich dabei um ein Modell in der Farbe Schwarz mit auffälligen roten Applikationen. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich mit der Polizei in Stolzenau in Verbindung zu setzen, da diese die Ermittlungen dazu aufgenommen hat.

