Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wölpinghausen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Schaumburg in Wölpinghausen mit seinem Smart in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei wurde er leicht verletzt.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde im Rahmen der Unfallaufnahme ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis lautete: 2,15 Promille.

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt. (smi)

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell