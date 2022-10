Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Tödlicher Verkehrsunfall

Heusweiler-Holz (ots)

Am Mittwoch, den 19.10.2022, ereignete sich gegen 14:40 Uhr zwischen Heusweiler und Holz auf der L136 ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein 55-jähriger Mann aus Heusweiler tödlich verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand wollte ein 54-jähriger Mann aus Pirmasens in Höhe des Erdbeerlandes mit seinem Transporter nach links auf einen Zufahrtsweg einfahren. Hierbei übersah er den ihm entgegenkommenden Motorradfahrer, weshalb es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Im weiteren Verlauf prallte das Motorrad noch leicht gegen einen auf dem anvisierten Zufahrtsweg stehenden PKW eines 30-jährigen Mannes aus Heusweiler. Durch die Kollision zwischen den Fahrzeugen erlitt der Motorradfahrer tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallörtlichkeit. Der Fahrzeugführer des Transporters wurde nicht verletzt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet.

