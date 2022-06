Polizei Köln

POL-K: 220609-2-K Kölner Ermittler stellen unechte Goldmünzen sicher - weitere Tat geklärt

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 3. Juni

Am Tag der ersten Presseveröffentlichung zu falschen Goldmünzen hat sich ein ebenfalls auf gleiche Weise betrogener Mann bei der Polizei in Kamp-Lintfort gemeldet. Der 40 Jahre alte Mann hatte sich nach bisherigen Erkenntnissen ebenfalls zuvor auf ein Inserat im Internet bei den am 2. Juni zunächst festgenommenen 31 und 51 Jahre alten Tatverdächtigen gemeldet und ihnen 15 vermeintliche Goldmünzen für mehr als 20.000 Euro abgekauft.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch mehr Geschädigte gibt. Deshalb gilt weiterhin: "Wer in den vergangenen Monaten kanadische 'Maple Leaf' Goldmünzen gekauft hat, sollte umgehend die Echtheit überprüfen zu lassen und sich bei uns melden, sollten Fälschungsmerkmale erkennbar sein", so Kriminaloberkommissar Dustin Hochkeppel, der die Ermittlungen leitet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 34 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cr/de)

