POL-VK: Kinderansprecher

Großrosseln (ots) - Am Mittwoch, den 19.10.2022, gegen 20:00 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Karlsbrunner Straße in Großrosseln mit einer Verkehrsinsel, wodurch alle auf der Verkehrsinsel angebrachten Verkehrszeichen beschädigt wurden. Nach dem Unfallgeschehen flüchtete der Unfallverursacher unerkannt von der Örtlichkeit. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 ...

