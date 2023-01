Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots)

25. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 23.01.2023 - Glinde

Am Montag (23. Januar 2023) kam es gegen 19:00 Uhr in der Tiefgarage des Einkaufzentrums in der Möllner Landstraße in Glinde zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich ein Jugendlicher aus Barsbüttel mit zwei Freunden in einer Tiefgarage des Einkaufscenters in der Möllner Landstraße in Glinde. Plötzlich tauchten zwei andere Jugendliche auf und fragten nach Geld. Als sie kein Geld erhielten, entwendeten sie zwei Softgetränke von der Gruppe und liefen zu den Fahrstühlen. Einige Zeit später kam es im Einkaufscentrum und kurz danach auch wieder in der Tiefgarage zu einer Diskussion zwischen den Jugendlichen. In der Tiefgarage schlug plötzlich einer der beiden jugendlichen Tatverdächtigen mehrfach dem Jungen aus Barsbüttel mit der Faust in das Gesicht. Als dieser auf den Boden fiel, traten beide Jugendlichen gegen seinen Kopf. Als Tatverdächtige konnten zwei Jugendliche aus Glinde ermittelt werden. Der Junge aus Barsbüttel wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Glinde unter der Telefonnummer: 040/ 710 903-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell