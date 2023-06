Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg/Haßbergen - Polizei stoppt zwei Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(KEM) Am Sonntag, den 11.06.2023, stoppten Nienburger Polizeibeamte zwei Fahrzeugführer, die unter Alkoholeinfluss mit ihren Kraftfahrzeugen unterwegs waren.

Gegen 4.10 Uhr kontrollierten sie einen PKW an der Oppermannstraße in Nienburg. Ein Atemalkoholtest wies 1,29 Promille für den 33-jährigen Nienburger aus. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an, untersagten die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Ebenfalls am Sonntag, jedoch zur Mittagszeit, gegen 11.50 Uhr geriet ein 41-jähriger Fahrer eines Kleintransporters an der Feldstraße in Haßbergen ins Visier der Polizei. Der Mann, der über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, im LK Nienburg jedoch als Arbeiter tätig ist, wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,72 Promille auf. Auch hier ordneten sie eine Blutentnahme an und untersagten eine Weiterfahrt. Darüber hinaus wird im Laufe der nun folgenden Ermittlungen noch überprüft, ob der Mann einen gültigen Führerschein besitzt. Einen solchen konnte er bei der Kontrolle nicht vorlegen. Ggfs. muss er sich dann zusätzlich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

