Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Einbrüche in Werther am Donnerstagvormittag

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (FK) - Eine Bewohnerin eines freistehenden Hauses am Süthfeld bemerkte am Donnerstagmorgen (20.04., 10.24 Uhr) einen bislang unbekannten Mann in ihrem Garten. Als der Mann die Frau sah, flüchtete er. Erst danach hat die Dame Beschädigungen an einem Erdgeschossfenster des Hauses festgestellt. Möglicherweise war der Mann zuvor in dem Haus. Der Tatverdächtige trug eine helle Sweatshirt-Jacke.

Wenige Stunden zuvor (08.15 Uhr) bemerkte eine Bewohnerin eines Hauses an der Gartenstraße einen bislang unbekannten Mann in ihrem Schlafzimmer. Der Mann rannte ersten Angaben nach ohne Beute aus dem Haus, nachdem die Zeugin ihn bemerkte. Hineingelangt war er zuvor durch ein Fenster. Der Mann war ca. 180 cm groß, hatte dunkle Haare und wirkte sportlich. Er trug eine Jeans und einen dunklen Pullover.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Aufgrund der räumlichen Nähe und einer vergleichbaren Begehungsweise ist ein Tatzusammenhang möglich. Wer hat am Donnerstagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell