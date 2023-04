Polizei Gütersloh

POL-GT: 11-Jährige angefahren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Eine 11-jährige Fußgängerin wurde am Mittwochmorgen (19.04., 07.25 Uhr) in der Höhe eines Zebrastreifens an der Holter Straße angefahren. Eigenen Angaben nach überquerte das Kind den Fußgängerüberweg, als der Fahrer eines hellgrauen Autos ihr geschobenes Rad touchierte. Dabei zog sich das Kind leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern. In dem Auto soll ein Mann am Steuer und eine Frau auf dem Beifahrersitz gesessen haben.

Das Mädchen informierte später ihre Eltern. Diese zeigten die Unfallflucht an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise und Angaben zu dem Unfall und dem Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell