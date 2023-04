POL-GT: Gasflaschen aus Baumarkt gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Harsewinkel (TP) - Am Mittwochnachmittag (19.04.2023) ereignete sich um 15:36 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Tecklenburger Weg. Hierbei kam ein 19-jähriger Harsewinkeler, der den Tecklenburger Weg mit einem Leichtkraftrad in Fahrtrichtung Prozessionsweg befuhr, aus bislang unbekannten Gründen, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. In Höhe der Hausnummer 45 durchfuhr der junge Mann ...

mehr