Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerverletzter Rollerfahrer

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (TP) - Am Mittwochnachmittag (19.04.2023) ereignete sich um 15:36 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Tecklenburger Weg. Hierbei kam ein 19-jähriger Harsewinkeler, der den Tecklenburger Weg mit einem Leichtkraftrad in Fahrtrichtung Prozessionsweg befuhr, aus bislang unbekannten Gründen, in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. In Höhe der Hausnummer 45 durchfuhr der junge Mann zunächst einen Maschendrahtzaun, ein Blumenbeet, kollidierte mit einer Hauswand und stürzte letztlich zu Boden. Infolge des Unfallgeschehens zog sich der Kradfahrer schwere Verletzungen zu, die zunächst als lebensbedrohlich eingestuft werden mussten. Nach Erstversorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens und durch einen Notarzt, wurde der Harsewinkeler zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster unterstützt. Hierbei wurde festgestellt, dass das am Unfall beteiligte Leichtkraftrad offensichtlich nicht versichert ist und der Fahrer nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Aufgrund von Zeugenaussagen bestand zwischenzeitlich der Verdacht, dass ein weiterer Roller am Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein könnte. Dieses Fahrzeug wurde im Nachbereich durch Polizeikräfte aufgefunden und wie auch das unfallverursachende Krad, zur Durchführung weiterer Ermittlungen sichergestellt. Ferner wurde das Mobiltelefon des Verletzten sichergestellt. Der zuständige Staatsanwalt ordnete die Entnahme einer Blutprobe beim Unfallverursacher an. Der entstandene Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 1500 EUR geschätzt. Der Bereich der Unfallstelle musste für ca. 60 Minuten, zum Zwecke der Unfallaufnahme, voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh unter Tel. 05241 8690 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell