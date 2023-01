Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Adventskranz fängt Feuer

Porta Westfalica (ots)

Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand am "Grüner Weg" in Neesen aus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein mit Kerzen bestückter Adventskranz in Brand geraten. Das Feuer ist anschließend auf den Wohnzimmertisch sowie den Fußboden übergesprungen. Nachdem eigene Löschversuche des Bewohners keinen Erfolg erbrachten, konnte die alarmierte Feuerwehr den Brand zügig löschen, so dass lediglich der Tisch und der Boden beschädigt wurden. Nachdem die Feuerwehr die Räume gelüftet hatte, konnte der Wohnungsinhaber diese wieder betreten. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 5.000 Euro.

