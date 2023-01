Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Junger Mann wird Opfer eines Raubüberfalls

Lübbecke (ots)

Ein 18-Jähriger wurde in den frühen Abendstunden des Montags im Bereich des Bahnhofs das Opfer eines Raubüberfalls. Die zwei Unbekannten bedrohten ihn mit einem Messer und entwendeten etwas Bargeld und einen Kopfhörer.

Den Angaben zufolge ging der Hiller gegen 18.45 Uhr entlang eines Pattweges unmittelbar an den Gleisen zwischen Bahnhof und dem Lidl-Markt. Hier wurde er zunächst von einem Täter geschlagen. Der zweite Räuber attackierte in alsdann mit einem Messer und verletzte ihn an der Hand. Hierauf forderten sie ihn auf, den getragenen Kopfhörer sowie seine Barschaft zu übergeben. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute durch die angrenzenden Büsche über die Bahngleise in Richtung Richard Wagner Straße. Das Opfer wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt und dann zur ambulanten Behandlung dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

Die beiden Täter wurden auf cirka 25 Jahre und 175 beziehungsweise 185 Zentimeter geschätzt. Einer trug eine schwarze Jacke sowie schwarze Schuhe. Der Komplize hat einen Vollbart und war bekleidet mit weißen Nike Air Force sowie einer schwarzen Jacke mit "Karl Kani"-Aufschrift. Zudem trugen beide schwarze Jogginghosen. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

