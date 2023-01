Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vermisster Mann wohlbehalten aufgefunden

Minden-Lübbecke (ots)

Der seit den Mittagsstunden des Montags in Lübbecke vermisste Mann konnte in den späten Abendstunden wohlbehalten in Berlin aufgefunden werden. Damit fand die intensive Suche der Polizei ein glückliches Ende. Neben einer Vielzahl eigener Einsatzkräfte waren auch umliegende Behörden sowie ein Mantrailer-Hund des Arbeiter-Samariter-Bundes in die Suche eingebunden.

