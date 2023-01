POL-MI: Polizei sucht nach vermissten Mann

Porta Westfalica (ots) - Weil sie mutmaßlich einem Tier auswich, endete am Sonntagabend die Autofahrt einer Rintelnerin an einem Straßenbaum. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Die 20-Jährige befuhr den Ermittlungen nach gegen 21.20 Uhr mit ihren Seat die Barkser Straße in Richtung Kleinenbremen. Hierbei soll den Angaben nach ein Tier die Straße gequert haben und die junge Fahrerin versuchte diesem ...

