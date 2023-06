Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 31-Jähriger bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 31 Jahre alter Mann am Donnerstag (01.06.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 13.30 Uhr in Korntal-Münchingen in einen Unfall verwickelt war. Der 31-Jähriger rangierte den bisherigen Erkenntnissen zufolge auf einem Baustellengelände im Kornblumenweg mit einem Radlader. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers kippte das Fahrzeug hierbei in eine Baugrube. Dabei wurde der Fahrer vermutlich zwischen der Wand der Grube und dem Radlader eingeklemmt und von der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen gerettet, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell