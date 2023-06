Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 18:30 Uhr kam es in der Eberhardstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Die 82-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die Wilhelmstraße in Richtung Eberhardstraße und wollte anschließend nach links in die Eberhardstraße abbiegen. Hierbei kollidierte der Opel mit einem ordnungsgemäß parkenden Renault. Aufgrund der Kollision kippte der Opel nach links und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin des Opel verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro.

