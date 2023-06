POL-LB: Renningen: Unfall mit zwei schwer verletzten Autofahrerinnen

Ludwigsburg (ots) - Zwei 19 Jahre alte Frauen lieferten sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 02.15 Uhr ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Ludwigsburg. Die beiden bogen aus der Einfahrt eines Supermarktes mit einem BMW sowie einem VW in die Schwieberdinger Straße ab und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt. Hierbei wechselten sie ...

mehr