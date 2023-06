Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen in der Schwieberdinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Zwei 19 Jahre alte Frauen lieferten sich in der Nacht zum Donnerstag gegen 02.15 Uhr ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen in Ludwigsburg. Die beiden bogen aus der Einfahrt eines Supermarktes mit einem BMW sowie einem VW in die Schwieberdinger Straße ab und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt. Hierbei wechselten sie mehrmals abrupt die Fahrspuren und schnitten sich gegenseitig. Ein nachfolgender Streifenwagen konnte die beiden schließlich auf Höhe der Einmündung zur Martin-Luther-Straße an einer roten Ampel stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Kurz zuvor hatte die 19 Jahre alte VW-Lenkerin erneut einen plötzlichen Spurwechsel vollzogen und wäre hierbei fast mit dem nachfolgenden Streifenwagen kollidiert. Der Zusammenstoß konnte nur durch eine Gefahrenbremsung seitens der Polizeibeamten verhindert werden. Die Führerscheine der beiden jungen Frauen wurden beschlagnahmt und die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt. Gegen sie wird nun wegen der Veranstaltung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell