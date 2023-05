Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Berne +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Mittwoch, 17. Mai 2023, 10:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Berne schwer verletzt. Da sich der Verursacher entfernte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zur Unfallzeit befuhr die bislang unbekannte Person mit einem grünen Pkw, möglicherweise einer Limousine, die Weserstraße in Richtung B212. In Höhe der Deichstraße wurde eine 81-jährige Anwohnerin vom Pkw erfasst, die zum Zwecke von Gartenarbeiten am Fahrbahnrand kniete. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Person im grünen Fahrzeug setzte die Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort.

Wer weitere Angaben zum grünen Pkw machen kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

