POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Ein Radfahrer wurde am Dienstag, 16. Mai 2023, 15:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Er war zuvor auf der falschen Seite des Radwegs unterwegs. Ein 49-jähriger Bremer befuhr mit einem SUV die B75 in Richtung Bremen und verließ diese an der Anschlussstelle Stickgras. An der Einmündung zur Syker Straße hielt er am ...

mehr