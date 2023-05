Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrer flüchtet vor der Polizei +++ Mann ist alkoholisiert und nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei wollten am Dienstag, 16. Mai 2023, 23:00 Uhr, in Delmenhorst den Fahrer eines Pkws kontrollieren. Er missachtete die Signale zum Anhalten und flüchtete vor der Polizei.

Aufmerksam wurden die Beamten auf den Pkw auf dem Parkplatz "An den Graften". Diesen befuhr der Fahrer in Richtung der Straße "Am Stadtbad" und hatte das Licht nicht eingeschaltet. An der Einfahrt zum Kreisverkehr zur Rudolf-Königer-Straße wollten sie den Pkw stoppen. Auf die Signale zum Anhalten reagierte der Fahrer auch nicht, als das Blaulicht und Martinshorn aktiviert wurden. Er beschleunigte den Pkw und setzte die Fahrt über die Oldenburger Straße in Richtung Stadtmitte fort. In der "Lange Straße" hielt er an, setzte seine Flucht aber zu Fuß fort. Ihm folgte eine Beamtin, die in der Verfolgung auch das Reizstoffsprühgerät einsetzte, um die Flucht zu unterbinden. In einem kleinen Gang zur Blumenstraße kam der Mann schließlich zu Fall und wurde gestoppt. Bei ihm handelte es sich um einen 27-jährigen Delmenhorster, der alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, um die Reizungen im Gesicht behandeln zu lassen. Da er nicht weiter behandlungsbedürftig war, wurde er im Anschluss mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Der 27-Jährige wies einen Atemalkoholgehalt von 0,92 Promille auf. Da er aber Ausfallerscheinungen zeigte, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und natürlich Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Im Pkw befand sich während der Flucht auch die 27-jährige Fahrzeughalterin aus Delmenhorst. Gegen die ebenfalls alkoholisierte Frau wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil sie als Halterin das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hat.

