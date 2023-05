Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer wurde am Dienstag, 16. Mai 2023, 15:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt. Er war zuvor auf der falschen Seite des Radwegs unterwegs.

Ein 49-jähriger Bremer befuhr mit einem SUV die B75 in Richtung Bremen und verließ diese an der Anschlussstelle Stickgras. An der Einmündung zur Syker Straße hielt er am Stopp-Schild und missachtete beim Anfahren die Vorfahrt des 56-jährigen Radfahrers aus Stuhr, der auf der falschen Seite des Radwegs in Richtung Delmenhorst unterwegs war.

Der Radfahrer kam zu Fall, erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden waren gering.

