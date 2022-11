Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Forstunfall in Olsberg Elleringhausen

Olsberg (ots)

Bei Holzrückearbeiten auf einem privaten Waldgrundstück in Olsberg - Elleringhausen wurde am Samstagmorgen ein 58-jähriger Olsberger schwer verletzt. Bei den Forstarbeiten an dem abschüssigen Gelände wurde er von einem großen Fichtenstamm im Bereich der Beine getroffen und dabei schwer verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt aus Olsberg in ein Krankenhaus geflogen. Neben der Löschgruppe (LG) Elleringhausen waren auch Helfer des Löschzuges Bigge - Olsberg mit alarmiert. Da der Arbeiter aber bei Eintreffen der ersten Helfer schon nicht mehr unter dem Baumstamm eingeklemmt war, konnte eines der beiden Fahrzeuge des Löschzuges die Einsatzfahrt abbrechen. Die Einsatzkräfte der LG Elleringhausen unterstützten den Rettungsdienst beim retten des Verunfallten aus dem unwegsamen Gelände. Einsatzende war gegen 10.10 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Olsberg, übermittelt durch news aktuell